Как изменились зарплаты украинцев и где платят больше всего: свежие данные

Государственная служба статистики обнародовала официальные данные по номинальной зарплате украинцев в 2023 году. Средняя зарплата в III квартале 2023 года составила 17 937,3 гривен, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат .

Самая высокая заработная плата у штатных работников была в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 20,3% до 37 542 гривен в месяц.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 34 189 гривен. Зарплаты выросли на 29,8%.

Далее следует "Государственное управление и оборона", где зарплаты выросли на 15,1% до 24 168 гривен.

В сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты выросли на 23,5% до 24 141 гривен.

Меньше всего платят в сфере образования - 12 180 гривен (рост на 8,2%).

Прогноз правительства по зарплатам

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году. Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.

Обновленный прогноз НБУ

Напомним, по прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной - на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная - на 6,2%.