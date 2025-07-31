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Как изменились цены на бензин в Украине за месяц: данные по АЗС

Украина, Четверг 31 июля 2025 14:21
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Как изменились цены на бензин в Украине за месяц: данные по АЗС Фото: бензин и дизель немного подорожали за июль 2025 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизель в Украине почти не изменились в июле 2025 года. Цены стабильны после скачка в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 июля 2025 года на бензин А-95 составляют 58,95 гривен за литр (+0,03 гривен за месяц), на дизельное топливо 56,07 гривен за литр (+0,19 гривен), на автогаз 34,45 гривен за литр (-0,06 гривен).
Как изменились цены на бензин в Украине за месяц: данные по АЗС

Цены на АЗС 31 июля
Как изменились цены на бензин в Украине за месяц: данные по АЗС

Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent почти весь месяц находились на уровне конца прошлого месяца 68-69 долларов за баррель. В конце июля нефть подорожала до 73 долларов.

Также на цену топлива влияет курс доллара, однако в июле он практически не изменился и колебался около уровня 41,8 грн/доллар.

Прогноз цены

НБУ не ожидает существенных изменений цены топлива до конца года. По итогу оно вырастет менее чем на 10%. В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть, в связи цены также будут стабильными.

Отменим, в июне цены на бензин и дизель в Украине резко выросли из-за скачка нефти в связи с войной против Ирана.

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