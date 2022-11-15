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Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 12:42
Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату Фото: бензин подешевшав, дизель та автогаз подорожчали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на бензин у жовтні 2022 року. Дизельне пальне та автогаз подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у жовтні, порівняно з вереснем 2022 року, бензин А-92 подешевшав на 0,5% до 47,7 гривень за літр, бензин А-95 на 0,3% до 49,2 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 0,5% - до 53,3 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 3,7% - до 27,1 гривень за літр.

Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, восени 2022 року подорожчання бензину та дизельного пального в Україні не очікується.

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Ціни на бензин Державна служба статистики
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