Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату
Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на бензин у жовтні 2022 року. Дизельне пальне та автогаз подорожчали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .
За даними статистичного відомства, у жовтні, порівняно з вереснем 2022 року, бензин А-92 подешевшав на 0,5% до 47,7 гривень за літр, бензин А-95 на 0,3% до 49,2 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 0,5% - до 53,3 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 3,7% - до 27,1 гривень за літр.
Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.
Як повідомляло РБК-Україна, восени 2022 року подорожчання бензину та дизельного пального в Україні не очікується.