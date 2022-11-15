Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на бензин в октябре 2022 года. Дизельное топливо и автогаз подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года бензин А-92 подешевел на 0,5% до 47,7 гривен за литр, бензин А-95 на 0,3% до 49,2 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,5% до 53,3 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 3,7% до 27,1 гривен за литр.