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Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 12:42
Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата Фото: бензин подешевел, дизель и автогаз подорожали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на бензин в октябре 2022 года. Дизельное топливо и автогаз подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года бензин А-92 подешевел на 0,5% до 47,7 гривен за литр, бензин А-95 на 0,3% до 49,2 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,5% до 53,3 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 3,7% до 27,1 гривен за литр.

Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата

Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривен за литр.

Как сообщало РБК-Украина, осенью 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается.

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Цены на бензин Государственная служба статистики
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