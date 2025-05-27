Як змінились ворожі обстріли "Шахедами": Ігнат пояснив тактику росіян

Під час обстрілів України росіяни змінюють тактику запуску безпілотних літальних апаратів (БпЛА), щоб спробувати обійти протиповітряну оборону (ППО).
Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат у матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів".
"Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БпЛА і намагаються пускати їх на великих висотах - понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт", - розповів Ігнат.
За його словами, на такій висоті "Шахеди" стають більш видними для радарів Сил оборони, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та мобільних вогневих груп.
Інша ж тенденція, як пояснив Ігнат, полягає у тому, що ворог влаштовує групові нальоти дронів на один населений пункт чи об'єкт.
Крім того, разом з "Шахедами" запускається значна частина дронів-імітаторів без боєзаряду - "Пародія", щоб спробувати посилити навантаження на ППО. Наприклад, під час останніх атак, пропорція між ударними дронами й хибними складала 60 (справжніх) на 40 (хибних).
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України. Під удар потрапляє часто цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
Для атак ворог застосовує дрони, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та ракети різних типів. До атак безпілотниками терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 27 травня ворог запустив 60 дронів з п'яти напрямків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.