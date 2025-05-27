Як змінились ворожі обстріли "Шахедами": Ігнат пояснив тактику росіян

"Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БпЛА і намагаються пускати їх на великих висотах - понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт", - розповів Ігнат.

За його словами, на такій висоті "Шахеди" стають більш видними для радарів Сил оборони, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та мобільних вогневих груп.

Інша ж тенденція, як пояснив Ігнат, полягає у тому, що ворог влаштовує групові нальоти дронів на один населений пункт чи об'єкт.

Крім того, разом з "Шахедами" запускається значна частина дронів-імітаторів без боєзаряду - "Пародія", щоб спробувати посилити навантаження на ППО. Наприклад, під час останніх атак, пропорція між ударними дронами й хибними складала 60 (справжніх) на 40 (хибних).