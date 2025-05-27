Как изменились вражеские обстрелы "Шахедами": Игнат объяснил тактику россиян

"Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БпЛА и пытаются пускать их на больших высотах - более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект", - рассказал Игнат.

По его словам, на такой высоте "Шахеды" становятся более видными для радаров Сил обороны, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.

Другая же тенденция, как пояснил Игнат, заключается в том, что враг устраивает групповые налеты дронов на один населенный пункт или объект.

Кроме того, вместе с "Шахедами" запускается значительная часть дронов-имитаторов без боезаряда - "Пародия", чтобы попытаться усилить нагрузку на ПВО. Например, во время последних атак, пропорция между ударными дронами и ложными составляла 60 (настоящих) на 40 (ложных).