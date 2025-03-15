Як змінилася підтримка Зеленського після зустрічі з Трампом: дані соціологів

"На тлі останніх подій підтримка в Україні президента зросла ще суттєвіше", - розповіла вона.

Так, за даними Близнюк, якщо після заяви президента США Дональда Трампа про те, що рейтинг Зеленського в Україні становить 4%, намір голосувати за нього серед дорослого населення України зріс з 17 до 23%, то вже за тиждень, після напруженої прес-конференції Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті, підтримка українського очільника підстрибнула до 28%.

При цьому, як зазначила соціологиня, рейтинг схвалення діяльності президента (так званий Approval Rating) становить 49% (що є на 5% вищим за Approval rating президента Трампа за даним Reuters/Ipsos).

"Це свідчить про те, що суспільство гуртується навколо лідера (як функції) в моменти зовнішньої небезпеки, що очікувано", - додала вона.