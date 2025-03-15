Как изменилась поддержка Зеленского после встречи с Трампом: данные социологов

"На фоне последних событий поддержка в Украине президента выросла еще существеннее", - рассказала она.

Так, по данным Близнюк, если после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского в Украине составляет 4%, намерение голосовать за него среди взрослого населения Украины выросло с 17 до 23%, то уже через неделю, после напряженной пресс-конференции Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, поддержка украинского главы подпрыгнула до 28%.

При этом, как отметила социолог, рейтинг одобрения деятельности президента (так называемый Approval Rating) составляет 49% (что на 5% выше Approval rating президента Трампа по данным Reuters/Ipsos).

"Это свидетельствует о том, что общество сплачивается вокруг лидера (как функции) в моменты внешней опасности, что ожидаемо", - добавила она.