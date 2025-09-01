ua en ru
5 стильних "луків" колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницею

Понеділок 01 вересня 2025 07:17
5 стильних "луків" колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницею Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Поліна Іваненко

Олександра Кучеренко, колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, нерідко вражає стильними образами, які стають натхненням для модниць. І цього разу ведуча показала цілу серію "луків", які захочеться повторити вже зараз.

РБК-Україна з посиланням на Instagram Кучеренко розповідає, що носити цієї осені та які образи будуть виглядати на всі 100.

Леопардова сукня з багатоярусними воланами

У довгій сукні з леопардовим принтом Олександра виглядає яскраво та жіночно. Багатоярусні волани створюють ефект руху, а сам принт додає характеру.

Леопард повернувся у моду, тож подібна сукня стане чудовим варіантом для літньої вечірки чи прогулянки. Можна її поєднувати з мінімалістичними аксесуарами - тоді образ виглядатиме дорого, а не перевантажено.

5 стильних &quot;луків&quot; колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницеюКолишня Комарова показала трендову сукню (фото: instagram.com/aakucherenko)

Білий total-look з жакетом

Другий образ - втілення ніжності. Білу спідницю-комбінацію Олександра поєднала з подовженим жакетом, підкресленим паском. Такий прийом додає фігурі витонченості та підкреслює талію.

Це універсальний варіант для ділової зустрічі чи виходу ввечері в ресторан. Важливий нюанс - взуття на підборах, яке візуально подовжує ноги та робить образ максимально вишуканим.

5 стильних &quot;луків&quot; колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницеюКучеренко показала, що носити цієї осені (фото: instagram.com/aakucherenko)

Штани зі смужкою та червоні лофери

Не менш стильним вийшов і третій "лук". Класичні штани в тонку смужку Олександра доповнила білим топом і легкою курткою. Акцентом стали червоні лофери, які оживили весь сет.

Такий прийом (яскраве взуття до стриманого одягу) зараз у тренді. Він дозволяє виглядати стильно навіть у повсякденному аутфіті.

5 стильних &quot;луків&quot; колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницеюКучеренко показала, як носити червоне взуття (фото: instagram.com/aakucherenko)

Смугаста сорочка та білі капрі

Для літньої прогулянки Олександра обрала легку смугасту сорочку oversize та штани-капрі. Поєднання смужки й білого низу завжди додає свіжості, а сама сорочка універсальна.

Її можна носити і з джинсами, і з шортами. Це ідеальний вибір для роботи та кожного дня, коли хочеться виглядати стильно без зайвих зусиль.

5 стильних &quot;луків&quot; колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницеюТрендовий "лук" колишньої дружини Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Твідовий жакет і міді-спідниця

П’ятий образ доводить, що класика завжди виглядає виграшно. Твідовий жакет карамельного кольору Олександра поєднала з білою спідницею-міді та кроп-топом.

Це трендова комбінація, адже зараз дизайнери радять міксувати стримані речі з більш легкими. Образ вийшов елегантним, але водночас молодіжним, а білі туфлі завершили вишуканий сет.

5 стильних &quot;луків&quot; колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницеюКучеренко показала, що буде в моді цієї осені (фото: instagram.com/aakucherenko)

Які тренди приміряла Кучеренко

  • Тваринний принт у новому прочитанні (леопард повертається в моду, зверніть увагу на цей тренд)

  • Багатошарові волани (акцент на об’ємі й легкості)

  • Білий total-look (завжди свіжо та вишукано)

  • Яскраве взуття до базових речей (найпростіший спосіб освіжити гардероб)

  • Твідовий жакет (вічна класика, яка пасує всім).

