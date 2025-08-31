ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає тренди

Неділя 31 серпня 2025 13:12
UA EN RU
Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає тренди Даша Квіткова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Даша Квіткова продемонструвала довгий кардиган - головний must-have осіннього сезону. Такий фасон ідеально підходить для перших холодів, легко вписується в будь-який гардероб, а також у ньому поєднуються комфорт і елегантність.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала блогерка

Даша Квіткова постала в повсякденному, але стильному образі. Це поєднання комфортних елементів із класичними акцентами, що створює невимушений, але витончений вигляд.

Кардиган

Головним елементом є дуже довгий кардиган сірого кольору. Він створює вертикальний силует і надає образу відтінок елегантності.

Спідниця і топ

Під кардиганом чорна мініспідниця та біла майка. Це класичне поєднання, яке візуально робить образ більш легким і свіжим.

Аксесуари

Невелику елегантність додає мініатюрна чорна сумочка на золотому ланцюжку. Золотий ланцюжок і пояс з металевою пряжкою створюють акцент і роблять образ більш завершеним.

Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає трендиДаша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Взуття

На ногах у Даші - чорні кросівки в спортивному стилі, що підкреслюють комфорт і повсякденність образу. Вибір саме такого взуття робить його практичним для швидких виходів, як зазначено в підписі до фото.

Стиль

Цей образ є яскравим прикладом елегантного кежуалу (smart casual). Він поєднує практичність і комфорт зі стильними деталями, що робить його універсальним для прогулянок, зустрічей із друзями або просто щоденних справ.

Поєднання мініспідниці з довгим кардиганом створює цікавий контраст об'ємів, а аксесуари надають образу елегантності, не обтяжуючи його.

Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає трендиДаша Квіткова показала модний кардиган на осінь (фото: instagram.com/kvittkova)

Чому подовжений кардиган у тренді у 2025

Універсальність і багатошаровість

Довгий кардиган ідеально підходить для створення багатошарових образів, які є одним із провідних трендів. Його можна носити поверх топа, футболки, сорочки, а в прохолодну погоду навіть поверх тонкого светра.

Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає трендиКардиган на осінь 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Комфорт і затишок

Моделі з м'яких, щільних матеріалів, як-от вовна, кашемір або мохер створюють відчуття домашнього затишку. Це відповідає сучасному тренду на комфортний і розслаблений одяг, що дає змогу почуватися вільно і невимушено, не жертвуючи стилем.

Візуальна корекція фігури

Довгий кардиган візуально "витягує" силует, роблячи його більш струнким і елегантним. Це особливо актуально для тих, хто хоче скорегувати фігуру. Він створює вертикальну лінію, що надає витонченості.

Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає трендиКвіткова задає тренди (фото: instagram.com/kvittkova)

Різноманітність стилів

Сучасні моделі подовжених кардиганів представлені в широкому асортименті: від оверсайзу, який є одним з ключових трендів, до більш приталених варіантів з поясом, що підкреслює талію. Це дає змогу підібрати ідеальну модель для будь-якого типу фігури та стилю.

Легкість поєднання

Ця річ легко вписується як у повсякденний, так і в більш елегантні образи. Він має чудовий вигляд із кросівками, як у Квіткової, а також зі штанами, спідницями, сукнями. Завдяки цій універсальності він може замінити легке пальто або піджак.

Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає трендиДаша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим