Как не испортить образ: Андре Тан рассказал о главных правилах сочетания цветов

Понедельник 01 сентября 2025 15:18
UA EN RU
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми, но эффективными правилами сочетания цветов в одежде. Его советы помогут избежать модных ошибок и создать гармоничный, стильный образ без лишних усилий.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

В моде важную роль играет не только фасон или бренд, но и цветовое сочетание. Именно удачно подобранная цветовая палитра делает образ цельным, сбалансированным и трендовым.

Независимо от сезона или стиля существуют универсальные правила, которые помогут выглядеть стильно и уверенно.

Базовые цвета: универсальное основание гардероба

Первый шаг к стильному образу - базовые цвета, сочетающиеся практически со всем. Они создают нейтральный фон и позволяют легко сочетать яркие акценты.

Базовые оттенки:

  • белый - освежает, придает легкости, сочетается с любым цветом;
  • черный - классика, которая добавляет глубины и контраста;
  • бежевый и песочный - теплые нейтралы, идеальные для мягких образов;
  • серый - холодная альтернатива бежевому, красиво смотрится с яркими цветами;
  • темно-синий (navy) - элегантная альтернатива черному, легко комбинируется с красным, белым, розовым или желтым.

Эти цвета - как чистое полотно, на котором можно "рисовать" любой стиль. Они никогда не выходят из моды и отлично подходят для создания капсульного гардероба.

Базовые цвета - это основа гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило трех оттенков

Одно из главных правил стиля - не более трех цветов в одном образе. Это позволяет избежать перегрузки, сохраняет визуальное равновесие и смотрится эстетично.

Вот как это работает:

  • основной цвет (около 60% образа) - чаще всего базовый, например, серый или бежевый;
  • второстепенный цвет (30%) - может быть более ярким или контрастным, добавляет интерес;
  • акцентный цвет (10%) - самый яркий, используется в деталях: сумка, обувь, аксессуары или маникюр.

К примеру, сочетание бежевого пальто, синих джинсов и красной сумки – это идеальная иллюстрация правила трех цветов. Оно работает как в повседневных луках, так и в деловом или вечернем стиле.

Андре Тан советует составлять образ из 3-х цветов (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Контраст или монохром

Еще одно стильное решение - определить, что вам ближе: контраст или монохром.

Контрастные сочетания - это игра на противоположностях. К примеру, сочетание фиолетового и желтого, красного и зеленого, синего и оранжевого.

Такие образы смотрятся ярко, свежо и точно не останутся незамеченными. Контраст следует использовать осторожно – желательно оставить один из цветов в качестве акцента.

Монохромные образы - когда вы используете разные оттенки одного цвета. К примеру, образ полностью в оттенках оливкового, молочного, карамельного или голубого.

Такой стиль смотрится дорого, гармонично и очень современно. Монохром - это идеальный выбор для офиса или сдержанных событий.

Андре Тан дал советы, как выглядеть стильно (фото: instagram.com/andre_tan_official)

