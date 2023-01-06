Як збивають ворожі "Шахеди" над Києвом: у Міноборони показали відео

"Мобільні групи, які виконують бойові розпорядження: 241 бригада територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 "Деміївка" та ДФТГ "Мрія" прикривають Київ на південному напрямку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що саме ці бійці у ніч з 30 грудня та 2 січня збивали ворожі дрони, які намагалися уразити критичну інфраструктуру столиці, під час масованої авіаатаки.

Міноборони показало на відео позиції бійців, з яких вони збивають іранські дрони.

Так, військові з півдня прикривають Київ та об'єкти критичної інфраструктури.

Зокрема, один з бійців розповів, як вони влучили у дрон зі стрілецької зброї 2 січня. Тоді безпілотник втратив свої аеродинамічні якості та впав, не завдавши пошкоджень об'єкта критичної інфраструктури.

При цьому військові не завжди можуть побачити вибух після влучання у ціль, тому ураження підтверджують за допомогою тепловізора.

Додамо, що вночі 2 січня українські військові знищили усі повітряні цілі ворога, що поцілили в Україну: 39 дронів, два "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

РБК-Україна повідомляло, чому ворожі безпілотники не збивають під час руху вздовж Дніпра.

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