RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сбивают вражеские "Шахеды" над Киевом: в Минобороны показали видео

Фото: в Минобороны показали, как сбивают вражеские "Шахеды" над Киевом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные успешно сбивают вражеские дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты атакуют нашу территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Мобильные группы, выполняющие боевые распоряжения: 241 бригада территориальной обороны города Киева, ГФТХ Т-2 "Демеевка" и ГФТХ "Мрия" прикрывают Киев на южном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эти бойцы в ночь с 30 декабря и 2 января сбивали вражеские дроны, которые пытались поразить критическую инфраструктуру столицы во время массированной авиаатаки.

Минобороны показало на видео позиции бойцов, с которых они сбивают иранские дроны.

Так, военные с юга прикрывают Киев и объекты критической инфраструктуры.

В частности, один из бойцов рассказал, как они попали в дрон из стрелкового оружия 2 января. Тогда беспилотник потерял свои аэродинамические качества и упал, не нанеся повреждений объекту критической инфраструктуры.

При этом военные не всегда могут увидеть взрыв после попадания в цель, поэтому поражение подтверждается с помощью тепловизора.

Добавим, что ночью 2 января украинские военные уничтожили все воздушные цели врага, которые целили в Украину: 39 дронов, два "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

РБК-Украина сообщало, почему вражеские беспилотники не сбивают во время движения вдоль Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины