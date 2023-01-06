Как сбивают вражеские "Шахеды" над Киевом: в Минобороны показали видео

"Мобильные группы, выполняющие боевые распоряжения: 241 бригада территориальной обороны города Киева, ГФТХ Т-2 "Демеевка" и ГФТХ "Мрия" прикрывают Киев на южном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эти бойцы в ночь с 30 декабря и 2 января сбивали вражеские дроны, которые пытались поразить критическую инфраструктуру столицы во время массированной авиаатаки.

Минобороны показало на видео позиции бойцов, с которых они сбивают иранские дроны.

Так, военные с юга прикрывают Киев и объекты критической инфраструктуры.

В частности, один из бойцов рассказал, как они попали в дрон из стрелкового оружия 2 января. Тогда беспилотник потерял свои аэродинамические качества и упал, не нанеся повреждений объекту критической инфраструктуры.

При этом военные не всегда могут увидеть взрыв после попадания в цель, поэтому поражение подтверждается с помощью тепловизора.

Добавим, что ночью 2 января украинские военные уничтожили все воздушные цели врага, которые целили в Украину: 39 дронов, два "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

РБК-Украина сообщало, почему вражеские беспилотники не сбивают во время движения вдоль Днепра.

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