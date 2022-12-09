Як зберегти електроприлади під час аварійних відключень світла: поради від рятувальників

﻿﻿Відключайте електроприлади від мережі під час відключень електрики, використовуйте стабілізатори напруги.

﻿﻿Включайте прилади через півгодини після подачі струму. Робити це слід поетапно, аби не з'являвся різкий стрибок споживання.

Купуйте тільки сертифіковані електроприлади та електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкції.

Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів.

Забороняється встановлювати електророзетки, вимикачі, перемикачі та подібні апарати на горючій основи (конструкції).

Окрім того, ДСНС закликає не використовувати газові плити для обігріву приміщень. Громадян просять не намагатися самостійно відновити електропостачання через втручання в електрощитові будинків.

Також українців закликають використовувати електрогенератори лише поза межами приміщень. До того ж, у приміщенні чи на балконі не можна розводити вогнище для обігріву.

Громадян просять з розумінням ставитися до тимчасових відключень електроенергії.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою.

При цьому на лівому березі Києва ситуація зі світлом трохи поліпшилася.

Раніше повідомлялося, що жителі лівого берега отримували лише 30% потреб в електроенергії через ремонт одного з комунальних об'єктів генерації.

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