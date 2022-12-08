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На лівому березі Києва поліпшилася ситуація зі світлом, - YASNO

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 21:34
На лівому березі Києва поліпшилася ситуація зі світлом, - YASNO Фото: у Києві поступово полішується ситуація з енергопостачанням (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У лівобережних районах Києва ситуація з електропостачанням поліпшилась, але ще не збалансувалася остаточно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому березі, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити обсяг переданої електроенергії. І коли кажу "колеги" цього разу, то маю на увазі енергетиків, місцеву владу і всіх, хто стосується цієї галузі. Всі працюють максимально злагоджено на результат, і це неабияк радує", - зазначив гендиректор.

Він зауважив, що попереду потепління, а це має допомогти, аби кількість локальних аварій не зростала щоденно. Коваленко нагадав, що потрібно робити, якщо немає світла більш ніж 7 годин.

"1. Зайдіть на сайт YASNO, де є графік відключень. Там міститься більшість інформації про те, що відбувається з енергоінфраструктурою за вашою адресою.

2. Перевірте, чи є у вас відключення через локальну аварію. Якщо є, за деталями звертайтеся до ОСББ/ЖЕК/ОСР.

3. Якщо це не локальна аварія, а все ж таки тривале екстрене відключення, то зверніться до колег із ДТЕК Київські електромережі у Facebook. Вас зорієнтують по часу, якщо це буде можливо", - перелічив гендиректор алгоритм дій споживачів.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на лівому березі столиці досі триває ремонт одного з комунальних об'єктів генерації, тому жителі отримують лише 30% потреб в електроенергії.

Раніше ми писали, що у двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей.

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