Как сохранить электроприборы во время аварийных отключений света: советы от спасателей

В Украине продолжают применяться аварийные и плановые отключения света из-за дефицита электроэнергии в системе. Электротехника может выйти из строя из-за перепадов напряжения после возобновления света.
РБК-Украина приводит советы от ГСЧС о том, как уберечь имущество при отключении света.
Кроме того, ГСЧС призывает не использовать газовые плиты для обогрева помещений. Граждан просят не пытаться самостоятельно возобновить электроснабжение путем вмешательства в электрощитовые дома.
Также украинцев призывают использовать электрогенераторы только вне помещений. К тому же, в помещении или на балконе нельзя разводить костер для обогрева.
Граждан просят с пониманием относиться к временным отключениям электроэнергии.
Напомним, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой.
При этом на левом берегу Киева ситуация со светом несколько улучшилась.
Ранее сообщалось, что жители левого берега получали лишь 30% потребностей в электроэнергии из-за ремонта одного из коммунальных объектов генерации.
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