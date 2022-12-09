Как сохранить электроприборы во время аварийных отключений света: советы от спасателей

﻿﻿Отключайте электроприборы от сети во время отключения электричества, используйте стабилизаторы напряжения.

﻿﻿Включайте приборы через полчаса после подачи тока. Делать это следует поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления.

Покупайте только сертифицированные электроприборы и электротехнику в лицензированных точках продаж. Используйте их в соответствии с инструкцией.

Контролируйте приборы обогрева и генераторы.

Запрещается устанавливать электророзетки, выключатели, переключатели и подобные аппараты на горючем основании (конструкции).

Кроме того, ГСЧС призывает не использовать газовые плиты для обогрева помещений. Граждан просят не пытаться самостоятельно возобновить электроснабжение путем вмешательства в электрощитовые дома.

Также украинцев призывают использовать электрогенераторы только вне помещений. К тому же, в помещении или на балконе нельзя разводить костер для обогрева.

Граждан просят с пониманием относиться к временным отключениям электроэнергии.

Напомним, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой.

При этом на левом берегу Киева ситуация со светом несколько улучшилась.

Ранее сообщалось, что жители левого берега получали лишь 30% потребностей в электроэнергии из-за ремонта одного из коммунальных объектов генерации.

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