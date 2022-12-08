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У ДТЕК розповіли, скільки часу потрібно для відновлення генерації на лівому березі Києва

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 18:06
У ДТЕК розповіли, скільки часу потрібно для відновлення генерації на лівому березі Києва Фото: у ДТЕК розповіли, скільки часу потрібно для відновлення генерації на лівому березі Києва (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На лівому березі столиці досі триває ремонт одного з комунальних об'єктів генерації, тому жителі отримують лише 30% потреб в електроенергії. Щоб відновити генерацію потрібні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"У нас є проблеми з непрацюючими об'єктами генерації на лівому березі, які недостатньо виробляють, або взагалі не працюють через руйнацію, а це до війни, скажемо так, було джерелом потужності. Тому ми намагаємося збільшити потужність, яка на лівий берег перерозподіляється", - сказав Сахарук.

За його словами дефіцит зменшили, але він все ще є.

"Я думаю, що трохи краще має бути вже сьогодні. Два-три дні й можливо нам вдасться збільшити ще обсяг потужності для лівого берега. Плюс у нас потепління йде, плюс вихідний. Можливо на вихідних буде легше", - додав директор ДТЕК.

Він зазначив, що завдання по лівому березі - вийти на такі ж графіки вимкнення, як і на правому.

"Чотири години через п'ять. Це завдання по виходу тих самих графіків для лівого берега. Для цього потрібно не лише відновлення мереж і перерозподіл яким ми зараз займаємося, а і відновлення генерації на лівому березі. Плюс підняття рівня генерації на працюючих об'єктах, які зараз вже працюють", - сказав Сахарук.

Він вважає, що для вирішення цього питання потрібні тижні.

"Це питання не днів, а тижнів, які потрібні, щоб відновитися. Щодо збільшення потужностей - я думаю, це можна досить швидко вирішити. І для цього потрібно об'єднання і місцевої влади, і генеруючих потужностей", - додав Сахарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що лівий берег Києва отримує лише третину потрібної електрики. Причина - й досі тривають ремонтні роботи на одному із комунальних об'єктів генерації.

Також раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко допустив можливий сценарій "апокаліпсису" в столиці цієї зими у разі, якщо російські удари по інфраструктурі продовжаться.

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