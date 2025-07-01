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Як заспокоїти собаку під час тривоги чи вибухів: поради від кінолога

Вівторок 01 липня 2025 12:05
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Як заспокоїти собаку під час тривоги чи вибухів: поради від кінолога Як заспокоїти собаку під час повітряної тривоги (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Під час повітряних тривог і вибухів багато тварин реагують на стрес так само як і їхні господарі або навіть сильніше. Але паніка людини лише погіршує ситуацію.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.

Собака бере сигнал із вас

"У нас (у пансіоні Dogland - ред.) живе багато собак, і в них немає реакції на вибухи чи інші подібні звуки. Тому що ми їх не турбуємо. Людина сама сильно переживає та передає свою тривогу собаці", - пояснює Локтіонов.

За його словами, якщо тварина перебуває у стабільному фізичному та ментальному навантаженні, вона сприймає навіть гучні звуки інакше.

"Вони реально навіть під час обстрілу відпочивають. Я не сплю, стежу за ситуацією, а собаки мовчать", - каже Олексій.

Чого не варто робити під час сирени

Кінолог радить не панікувати й не намагатися активно заспокоїти собаку, коли він злякався - це лише підсилить його тривогу.

"Якщо відбувається обстріл, показуйте своє спокійне ставлення. Це складно, але якщо ви будете її заспокоювати, вона буде ще більше реагувати", - каже він.

Що робити, якщо собака дуже лякається

"Якщо є серйозні проблеми, можуть застосовувати спеціальні медикаменти", - зазначає Локтіонов.

Але перш ніж вдаватися до фармакології, варто звернутися до фахівця.

"Почати можна зі звернення до спеціаліста й розпочати навчання, щоб собака не реагував на гучні звуки, виходив зі стану стресу та розслаблявся", - радить експерт.

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