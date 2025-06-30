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Чому маленькі собаки кидаються на великих: кінолог назвав несподівану причину

Понеділок 30 червня 2025 10:22
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Чому маленькі собаки кидаються на великих: кінолог назвав несподівану причину Чому маленькі собаки більш агресивні, ніж великі (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Маленькі собаки часто поводяться зухваліше, ніж великі. Вони кидаються на більших, гавкають на всіх довкола й не реагують на команди. Але причина цього - не розмір, а ставлення людини.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.

Маленька не означає "несерйозна"

"Коли люди беруть малих собак, вони несерйозно до них ставляться, не виховують або починають виховувати, коли вони вже дорослі", - каже Локтіонов.

Він додає, що сам завів трьох маленьких собак саме для того, щоб формувати правильне ставлення до них. Адже малого собаку виховувати треба не менше, а навіть більше, ніж велику.

"Чим менший собака, тим він швидше формується. Тому з ним треба навпаки раніше й серйозніше займатися в ранньому віці, а не чекати, коли він виросте. Реально в дев'ять місяців звички вже дорослої собаки", - пояснює кінолог.

Чому маленькі собаки більш агресивні

Маленькі собаки можуть здаватися агресивнішими ще й через те, що генетично вони більш крикливі, голосливі. Але це не вирок - із цим можна працювати.

"Якщо собака не реалізований, він знайде вихід своїм інстинктам там, де не потрібно. У деструктивній поведінці. Якщо ми собаку навчили взаємодіяти, гратися, він знає трюкове дресирування і правильно соціалізований, такої поведінки не буде", - наголошує Локтіонов.

Маленькі, але впевнені в собі

"Ви маєте рацію в тому, що маленькі собаки не розуміють свого розміру. Вони думають, що вони гіганти, - визнає кінолог.

Але ця поведінка - не приреченість, а наслідок неправильного підходу.

"Ми навчаємо маленьких собак правильно реагувати на великих. Головне - тільки бажання людини. Все йде від людини", - каже Олексій.

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