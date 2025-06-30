Чому маленькі собаки кидаються на великих: кінолог назвав несподівану причину
Маленькі собаки часто поводяться зухваліше, ніж великі. Вони кидаються на більших, гавкають на всіх довкола й не реагують на команди. Але причина цього - не розмір, а ставлення людини.
Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.
Маленька не означає "несерйозна"
"Коли люди беруть малих собак, вони несерйозно до них ставляться, не виховують або починають виховувати, коли вони вже дорослі", - каже Локтіонов.
Він додає, що сам завів трьох маленьких собак саме для того, щоб формувати правильне ставлення до них. Адже малого собаку виховувати треба не менше, а навіть більше, ніж велику.
"Чим менший собака, тим він швидше формується. Тому з ним треба навпаки раніше й серйозніше займатися в ранньому віці, а не чекати, коли він виросте. Реально в дев'ять місяців звички вже дорослої собаки", - пояснює кінолог.
Чому маленькі собаки більш агресивні
Маленькі собаки можуть здаватися агресивнішими ще й через те, що генетично вони більш крикливі, голосливі. Але це не вирок - із цим можна працювати.
"Якщо собака не реалізований, він знайде вихід своїм інстинктам там, де не потрібно. У деструктивній поведінці. Якщо ми собаку навчили взаємодіяти, гратися, він знає трюкове дресирування і правильно соціалізований, такої поведінки не буде", - наголошує Локтіонов.
Маленькі, але впевнені в собі
"Ви маєте рацію в тому, що маленькі собаки не розуміють свого розміру. Вони думають, що вони гіганти, - визнає кінолог.
Але ця поведінка - не приреченість, а наслідок неправильного підходу.
"Ми навчаємо маленьких собак правильно реагувати на великих. Головне - тільки бажання людини. Все йде від людини", - каже Олексій.
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