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Чому собака вас не слухає і як це виправити: головні помилки, яких припускаються всі

Неділя 29 червня 2025 13:08
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Чому собака вас не слухає і як це виправити: головні помилки, яких припускаються всі Чому собака не слухає свого господаря (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Власники собак часто припускаються однакових помилок: замість виховання - балування, замість тренування - інтуїція. Наслідки відчутні вже в період "собачого пубертату", коли поведінку доводиться не формувати, а виправляти.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.

Помилка №1 - олюднення собаки

"Люди називають собаку своєю дитиною, починають його балувати, приписують йому людські емоції: "Він так дивиться - він нещасливий. Треба дати ще консерву", - пояснює Локтіонов.

Такий підхід шкодить і собаці, і стосункам із ним. Власники ігнорують той факт, що собака - не людина й не іграшка. Він потребує чітких рамок і розуміння правил для своєї ж безпеки.

"Після правильного виховання вам навіть не потрібні будуть команди. Ви почнете розуміти одне одного без слів - по жестах, поглядах, реакціях", - додає експерт.

Помилка №2 - дати дитинство

Ще одна поширена помилка - відкласти виховання до кращих часів. Але собака росте швидко, і вже у підлітковому віці може мати закріплені проблемні моделі поведінки.

"Треба починати виховувати собаку з двох місяців. Якщо він потрапив до тебе в три місяці - окей, але відразу. А також протягом всього життя підтримувати ці базові речі в побуті", - радить Локтіонов.

Самостійно чи з тренером?

"Якщо людина має досвід, розуміння, то чому б їй самій не виховувати собаку. Але в разі потреби можна звернутися за консультацією", - каже він.

Фахівець радить звертатися ще до придбання собаки. Наприклад, він згадує випадок, коли сім'я з маленькою дитиною хотіла південноафриканського бурбуля - велика та агресивна за природою порода.

Чому собака вас не слухає і як це виправити: головні помилки, яких припускаються всі

Південноафриканський бурбуль (фото: fauna.dp.ua)

Натомість Олексій допоміг вибрати іншу, більш підходящу породу для сім'ї.

Виховувати треба не лише собаку, а й себе

"За будь-якого навчання обов'язковим є навчання людини саме спілкуванню, розумінню свого собаки. А там, де є проблеми - і перевиховання господаря", - пояснює експерт.

Він також навчає людей відмовляти охочим погладити їхнього собаку, адже це не завжди корисно для улюбленця.

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