Собачникам на замітку: 8 команд, які повинен знати кожен улюбленець
Багато власників собак вважають, що головне - навчити улюбленця команд. Але значно важливіше - зробити це правильно: із розумінням логіки тварини, з чіткою послідовністю, без крику й покарань.
Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.
Які команди собака має знати
"Перше, що собака повинен знати, - це його кличка. І не просто, а реагувати на неї. Друга команда - це "до мене", щоб собака підійшов і зафіксувався. Він повинен сісти, нікуди не тікати, дивитися на господаря", - пояснює Локтіонов.
Ще одна базова команда - "гуляй". Це так звана команда відкріплення.
"Будь-яка команда має свій фінал, а фінал - це не похвалити, а відпустити. Люди роблять помилку, тому що собака виконує команду, йому дають їжу й він тікає. У цьому немає сенсу, тому що собака повинен чекати завершення", - каже експерт.
Також у базовий набір входять команди:
- "поруч"
- "сидіти"
- "лежати"
- "місце"
- "не можна", але її вводять не відразу
"Перед тим, як вводити собаці команду "не можна", потрібно навчити його щось робити. Бо навіть ми спочатку вчимо ПДР, а потім нас штрафують, а не навпаки", - наголошує кінолог.
Після кожної правильно виконаної команди важливо дати смаколик - це підкріплення й основа ефективного навчання.
Чи варто карати собаку
"Залежно від того, що саме є покаранням. Наприклад, для мене є покаранням, коли ми граємось, собака вже розігрався, а ми різко переводимо його на команду "сидіти". Тобто ввели в дисципліну та витримку", - пояснює Локтіонов.
Він додає: у кінології допускається, наприклад, коротке посмикування повідка. Але кричати чи бити - недопустимо. За словами Олексія, так чинять нервові люди, тому що не розуміють собак.
Багато хто сварить собаку за шкоду, яку помітив через годину або дві. Але в цьому немає сенсу.
"Собака пов'язує одну дію з іншою до трьох секунд. А коли ми формуємо навичку - це взагалі до однієї секунди. Причинно-наслідковий зв'язок у собаки не формується дія через дію", - пояснює експерт.
Тому, коли люди сварять собаку після повернення додому, він пов'язує це з вашим приходом, а не зі своїм вчинком. Таким чином собака просто буде боятися, коли ви приходите.
"Собаку треба не карати, собаку треба виховувати", - підкреслює Локтіонов.
А для цього задовольняти її потреби в русі, контакті та спілкуванні, вчити залишатися вдома на самоті й поступово адаптувати до побуту.
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