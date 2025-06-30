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Собачникам на замітку: 8 команд, які повинен знати кожен улюбленець

Понеділок 30 червня 2025 16:44
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Собачникам на замітку: 8 команд, які повинен знати кожен улюбленець Базові команди, які повинен знати кожен собака (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Багато власників собак вважають, що головне - навчити улюбленця команд. Але значно важливіше - зробити це правильно: із розумінням логіки тварини, з чіткою послідовністю, без крику й покарань.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.

Які команди собака має знати

"Перше, що собака повинен знати, - це його кличка. І не просто, а реагувати на неї. Друга команда - це "до мене", щоб собака підійшов і зафіксувався. Він повинен сісти, нікуди не тікати, дивитися на господаря", - пояснює Локтіонов.

Ще одна базова команда - "гуляй". Це так звана команда відкріплення.

"Будь-яка команда має свій фінал, а фінал - це не похвалити, а відпустити. Люди роблять помилку, тому що собака виконує команду, йому дають їжу й він тікає. У цьому немає сенсу, тому що собака повинен чекати завершення", - каже експерт.

Також у базовий набір входять команди:

  • "поруч"
  • "сидіти"
  • "лежати"
  • "місце"
  • "не можна", але її вводять не відразу

"Перед тим, як вводити собаці команду "не можна", потрібно навчити його щось робити. Бо навіть ми спочатку вчимо ПДР, а потім нас штрафують, а не навпаки", - наголошує кінолог.

Після кожної правильно виконаної команди важливо дати смаколик - це підкріплення й основа ефективного навчання.

Чи варто карати собаку

"Залежно від того, що саме є покаранням. Наприклад, для мене є покаранням, коли ми граємось, собака вже розігрався, а ми різко переводимо його на команду "сидіти". Тобто ввели в дисципліну та витримку", - пояснює Локтіонов.

Він додає: у кінології допускається, наприклад, коротке посмикування повідка. Але кричати чи бити - недопустимо. За словами Олексія, так чинять нервові люди, тому що не розуміють собак.

Багато хто сварить собаку за шкоду, яку помітив через годину або дві. Але в цьому немає сенсу.

"Собака пов'язує одну дію з іншою до трьох секунд. А коли ми формуємо навичку - це взагалі до однієї секунди. Причинно-наслідковий зв'язок у собаки не формується дія через дію", - пояснює експерт.

Тому, коли люди сварять собаку після повернення додому, він пов'язує це з вашим приходом, а не зі своїм вчинком. Таким чином собака просто буде боятися, коли ви приходите.

"Собаку треба не карати, собаку треба виховувати", - підкреслює Локтіонов.

А для цього задовольняти її потреби в русі, контакті та спілкуванні, вчити залишатися вдома на самоті й поступово адаптувати до побуту.

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