Как успокоить собаку во время тревоги или взрывов: советы от кинолога
Во время воздушных тревог и взрывов многие животные реагируют на стресс так же как и их хозяева или даже сильнее. Но паника человека лишь усугубляет ситуацию.
Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина.
Собака берет сигнал с вас
"У нас (в пансионе Dogland - ред.) живет много собак, и у них нет реакции на взрывы или другие подобные звуки. Потому что мы их не беспокоим. Человек сам сильно переживает и передает свою тревогу собаке", - объясняет Локтионов.
По его словам, если животное находится в стабильной физической и ментальной нагрузке, оно воспринимает даже громкие звуки иначе.
"Они реально даже во время обстрела отдыхают. Я не сплю, слежу за ситуацией, а собаки молчат", - говорит Алексей.
Чего не стоит делать во время сирены
Кинолог советует не паниковать и не пытаться активно успокоить собаку, когда она испугалась - это только усилит ее тревогу.
"Если происходит обстрел, показывайте свое спокойное отношение. Это сложно, но если вы будете ее успокаивать, она будет еще больше реагировать", - говорит он.
Что делать, если собака очень пугается
"Если есть серьезные проблемы, могут применять специальные медикаменты", - отмечает Локтионов.
Но прежде чем прибегать к фармакологии, стоит обратиться к специалисту.
"Начать можно с обращения к специалисту и начать обучение, чтобы собака не реагировала на громкие звуки, выходила из состояния стресса и расслаблялась", - советует эксперт.
Вас также может заинтересовать:
- Почему собака вам не слушает и как это исправить
- Почему маленькие собаки часто бросаются на больших
- Какие команды должна знать каждая воспитанная собака