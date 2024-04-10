Як не заснути за кермом під час поїздки? Поради правоохоронців водіям

Водіїв дуже часто виснажує довге керування автомобілем. Саме тому водіям варто з уважністю ставитись до тривалих поїздок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Пам'ятайте, що довге керування, дуже виснажує, а втомлений водій - джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Це може закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших людей", - нагадали в поліції.
Усе це - ознаки втоми мозку й сонливості. Тому зупиніться та перепочиньте на узбіччі.
Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.
Детальніше про "літні" правила для водіїв та їх зміну - читайте у нашому матеріалі.
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