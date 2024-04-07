"Літні" правила для водіїв, які повинен знати кожен

З настанням теплого періоду змінюється низка правил дорожнього руху, проте цього року на водіїв очікують нововведення. До того ж для безпечних та комфортних поїздок у літній сезон варто заздалегідь підготувати та перевірити стан авто.

Докладніше про зміну правил для водіїв – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Дозволену швидкість руху збільшили. Де і на скільки

З 1 квітня 2024 змінився швидкісний режим для транспортних засобів на окремих ділянках доріг Києва та Дніпра. Правило діятиме понад пів року – до 1 листопада.

Київ

Департамент транспортної інфраструктури КМДА визначив 10 ділянок автошляхів столиці, де можна рухатися зі швидкістю 80 км/год:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофора).

Фото: в столиці збільшили швидкість руху на окремих ділянках доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як зазначили в КМДА, ці вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно.

На інших ділянках доріг Києва швидкість обмежено 50 км/год.

Дніпро

На наступних ділянках вулиць та мостах Дніпра дозволену швидкість руху збільшили до 70 км/год:

вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською);

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Ввімкнення ходових вогнів. Чи скасують правило

Сезонне правило обов'язково вмикати ходові вогні чи ближнє світло фар при їзді за межами населених пунктів діяло цілодобово з 1 жовтня до 1 травня. Світловий день у цей період короткий. До того ж погодні умови є часто несприятливими (знижена видимість через туман, дощ, сніг), тому ввімкнені ходові вогні роблять автомобіль більш помітним для учасників дорожнього руху, що знижує ризик ДТП.

Від 1 травня 2024 зазначене правило мали б скасувати, проте минулого року Кабмін ухвалив зміни до Правил дорожнього руху.

Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. В разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу, авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар.

Фото: ходові вогні мають бути ввімкнені у будь-яку пору року та доби (freepik.com)

Як наголошували в Патрульній поліції, така практика добре себе зарекомендувала в країнах ЄС. Завдяки використанню денних ходових вогнів, кількість ДТП у світлий час доби знизилася на 10-15%.

"Перевзути" та захистись від комах. Як підготувати авто до літа

Одним із головних завдань для водіїв із настанням весни є зміна зимової "гуми" на авто. Шини, призначені для водіння в холодну погоду, виготовлені з м'якшої гуми, тому з підвищенням температури їх експлуатаційні якості погіршуються, покришки швидко стираються.

Експерти рекомендують "перевзувати" авто, коли температура повітря буде стабільно перевищувати +10 градусів.

Необхідність заміни шин поки не регулюється законом, але невдовзі це правило може стати обов'язковим для українських водіїв.

У Верховній раді 20 лютого зареєстрували законопроєкт №11029 щодо посилення відповідальності e сфері безпеки дорожнього руху. В разі його ухвалення в Україні стане обов'язковим використання зимової "гуми" для транспортних засобів у холодний період року.

У законопроєкті пропонується встановити адміністративну відповідальність за керування авто, обладнане шинами не за сезоном:

за перше порушення – штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 1 700 грн );

за повторне порушення – від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3 400-8 500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.

Варто зазначити, що наразі документ ще знаходиться на стадії розгляду профільним комітетом.

Фото: заміна шин може невдовзі стати обов'язковою для водіїв (freepik.com)

Окрім заміни покришок до літа експерти радять перевірити систему охолодження в авто та переконатися, що кондиціонер працює належним чином.

Також варто подбати про заміну омивача для скла на літній, який забезпечує очищення від пилу та бруду, а також слідів від комах.

Додатково для очищення фар, скла та кузова транспортного засобу можна придбати засіб "Антимошка". Він прибирає сліди від комах, жирні плями та навіть частинки бітуму.