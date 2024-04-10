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Как не заснуть за рулем во время поездки? Советы правоохранителей водителям

Фото: водителям дали советы, как не заснуть за рулем во время поездки (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Водителей очень часто истощает долгое вождение. Именно поэтому водителям следует внимательно относиться к длительным поездкам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Помните, что долгое управление очень истощает, а уставший водитель - источник повышенной опасности на дороге. Это может закончиться трагически не только для самого водителя, но и других людей", - напомнили в полиции.

Несколько советов, что делать, чтобы не уснуть за рулем:

  • хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой, поспите как можно дольше);
  • избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;
  • перед поездкой не употребляйте лекарства, вызывающие сонливость;
  • поддерживайте разговор с пассажирами – интересный разговор отлично стимулирует работу головного мозга;
  • держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;
  • делайте перерывы каждые два часа, даже если вам кажется, что вы не устали;
  • во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремайте 15-20 минут.


Как понять, что возникла сонливость и стоит ли остановиться?

  • вы поймали себя на мысли, что только моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать – веки тяжелеют и закрываются медленно);
  • вы часто зеваете и тяжело держать глаза открытыми;
  • не можете упомянуть, какой последний дорожный знак проехали;
  • руки стали тяжелыми, вы непроизвольно отпускаете педаль газа.

Все это – признаки усталости мозга и сонливости. Поэтому остановитесь и отдохните на обочине.

Ранее полиция напомнила водителям об одном из самых "популярных" нарушений на дорогах, штраф за которое составляет почти 700 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы необходимы для переоформления авто.

Подробнее о "летних" правилах для водителей и их смене - читайте внашем материале.

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