Как не заснуть за рулем во время поездки? Советы правоохранителей водителям

Водителей очень часто истощает долгое вождение. Именно поэтому водителям следует внимательно относиться к длительным поездкам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Помните, что долгое управление очень истощает, а уставший водитель - источник повышенной опасности на дороге. Это может закончиться трагически не только для самого водителя, но и других людей", - напомнили в полиции.
Все это – признаки усталости мозга и сонливости. Поэтому остановитесь и отдохните на обочине.
Ранее полиция напомнила водителям об одном из самых "популярных" нарушений на дорогах, штраф за которое составляет почти 700 гривен.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы необходимы для переоформления авто.
Подробнее о "летних" правилах для водителей и их смене - читайте внашем материале.
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