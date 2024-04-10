Как не заснуть за рулем во время поездки? Советы правоохранителей водителям

"Помните, что долгое управление очень истощает, а уставший водитель - источник повышенной опасности на дороге. Это может закончиться трагически не только для самого водителя, но и других людей", - напомнили в полиции.

Несколько советов, что делать, чтобы не уснуть за рулем:

хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой, поспите как можно дольше);

избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;

перед поездкой не употребляйте лекарства, вызывающие сонливость;

поддерживайте разговор с пассажирами – интересный разговор отлично стимулирует работу головного мозга;

держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;

делайте перерывы каждые два часа, даже если вам кажется, что вы не устали;

во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремайте 15-20 минут.



Как понять, что возникла сонливость и стоит ли остановиться?

вы поймали себя на мысли, что только моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать – веки тяжелеют и закрываются медленно);

вы часто зеваете и тяжело держать глаза открытыми;

не можете упомянуть, какой последний дорожный знак проехали;

руки стали тяжелыми, вы непроизвольно отпускаете педаль газа.

Все это – признаки усталости мозга и сонливости. Поэтому остановитесь и отдохните на обочине.

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