Як заробляти в Польщі і не нажити собі проблем: експерт дала поради українцям

Понеділок 26 січня 2026 08:00
UA EN RU
Як заробляти в Польщі і не нажити собі проблем: експерт дала поради українцям Що треба враховувати українцям перед працевлаштуванням у Польщі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Все більше українців шукають роботу в Польщі, однак разом із вакансіями зростає й кількість ризиків - від шахрайських схем до порушень трудових прав.

В інтерв'ю РБК-Україна віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко розповіла, на що зважати українцям при працевлаштуванні у Польщі.

Не працюйте без контракту

Одна з найпоширеніших помилок - погоджуватися на так званий "випробувальний термін" без офіційного договору.

"Ніколи не починайте роботу "на випробувальний термін" без контракту. Неважливо, паперовий він чи електронний - він має бути. Без договору у вас немає жодних прав: ні гарантії зарплати, ні захисту, ні можливості щось довести", - наголошує Кіріченко.

За його словами, саме відсутність договору найчастіше стає причиною невиплат і зловживань з боку роботодавців.

Обіцянки "золотих гір" - тривожний сигнал

Ще одна типова пастка - вакансії з надто високими зарплатами без вимог до досвіду чи знання мови.

"Коли обіцяють "золоті гори", а вимог майже немає - дуже часто це або шахрайство, або умови, про які вам не скажуть одразу", - застерігає фахівчиня.

Експерт радить ставитися до таких оголошень критично та перевіряти інформацію про роботодавця.

Перевіряйте агенції в реєстрі KRAZ

Українці часто влаштовуються на роботу через агенції тимчасового працевлаштування. У такому разі важливо переконатися, що компанія працює легально.

"Якщо ви працюєте через агенцію, обов’язково перевіряйте її в реєстрі KRAZ. Це займає кілька хвилин, але може врятувати від великих проблем", - зазначає Кіріченко.

"Сіра" зарплата - ризик для працівника

Попри спокусу отримувати частину доходу "в конверті", експертка радять уникати таких схем.

"Так, інколи здається, що це вигідніше. Але насправді ви втрачаєте соціальні гарантії, захист і ризикуєте мати проблеми з законом", - пояснює вона.

Трудовий договір - найбезпечніший варіант

За можливості варто обирати саме трудовий договір, а не цивільно-правову угоду.

"Трудовий договір дає оплачувану відпустку, лікарняні й кращий захист від звільнення", - наголошує експертка.

Головна порада

Підсумовуючи, фахівець радить українцям не гнатися за швидким заробітком.

"Читайте документи, перевіряйте роботодавців і не ведіться на казки. Ваша безпека завжди важливіша за швидкі гроші", - каже Кіріченко.

Читайте також про те, що уряд Польщі ухвалив зміни до спеціального закону про допомогу українцям, поступово відмовляючись від тимчасових рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше ми писали про плани Польщі спростити отримання допомоги "800 плюс" - влада хоче скасувати щорічне подання заяв і запровадити автоматичне поновлення виплат для батьків і опікунів. Нові правила можуть запрацювати з 2027 року.

Зарплата в Україні Робота в Польщі
