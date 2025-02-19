Як зареєструвати конфісковане авто, куплене на аукціоні: пояснення МВС

Куплений з аукціону конфіскований автомобіль необхідно офіційно зареєструвати. У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як це зробити, та які документи потрібні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.
"Якщо ви придбали на аукціоні конфіскований автомобіль, вам потрібно офіційно зареєструвати транспортний засіб", - наголосили у міністерстві.
Зазначається, що для цього знадобиться один із таких документів:
Крім того, для фізичних осіб додається перелік таких документів:
Для юридичних осіб необхідно подати такий перелік документів:
Крім того, у МВС нагадали, що державна реєстрація зазначених ТЗ, ввезених на митну територію України без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під час імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про внесення таких обов'язкових платежів (за винятком безоплатно переданих конфіскованих ТЗ і таких, які згідно з податковим законодавством звільнені від їх сплати) - із внесенням відповідного запису у свідоцтво про реєстрацію.
Зареєструвати конфісковані транспортні засоби можна у сервісних центрах МВС. При цьому для мінімізації часу отримання послуги з реєстрації авто можна попередньо зареєструватися до електронної черги онлайн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС відновили реєстраційні послуги з транспортними засобами (пов'язані зі зміною власника).
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