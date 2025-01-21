У сервісних центрах МВС відновили одну з найпопулярніших серед українців послуг: деталі

У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ відновили одну з найпопулярніших серед українців послуг. Обслуговування громадян здійснюється за попереднім записом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

Про яку послугу йдеться та як її отримати

З 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС відновили реєстраційні послуги з транспортними засобами - пов'язані зі зміною власника (йдеться про перереєстрацію автомобіля).

Українцям нагадали також, що обслуговування у сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом.

Талони можна отримати:

через функціонал е-запис;

у терміналах, розташованих у територіальних сервісних центрах МВС (талони генеруються в день звернення та на два дні наперед).

У ГСЦ МВС зауважили: щоб отримати талон попереднього запису (через е-запис) спочатку треба пройти авторизацію (за допомогою електронного підпису, BankID або "Дія.Підпис").

Далі потрібно обрати необхідну послугу, зручний територіальний сервісний центр МВС, а також дату та час отримання послуги.

"Якщо не вдається пройти авторизацію - радимо повторити спробу пізніше. Через великий попит і перенавантаження система е-запису та сайт Головного сервісного центру МВС можуть давати тимчасовий збій. Наші фахівці контролюють ситуацію, щоб у випадку технічних несправностей усунути причини в найкоротший термін", - наголосили у прес-службі.

Зазначимо також, що послуги сервісних центрів МВС можна отримати незалежно від місця реєстрації чи проживання.

"Просимо, за можливості, спланувати свій візит на отримання послуги завчасно з врахуванням підвищеного попиту. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - підсумували у ГСЦ МВС.

Допис ГСЦ МВС у Facebook (скриншот: facebook.com/@hsc.gov.ua)