Как зарегистрировать конфискованное авто, купленное на аукционе: объяснение МВД

Купленный с аукциона конфискованный автомобиль необходимо официально зарегистрировать. В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как это сделать, и какие документы нужны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Если вы приобрели на аукционе конфискованный автомобиль, вам нужно официально зарегистрировать транспортное средство", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что для этого понадобится один из следующих документов:
Кроме того, для физических лиц прилагается перечень таких документов:
Для юридических лиц необходимо подать такой перечень документов:
Кроме того, в МВД напомнили, что государственная регистрация указанных ТС, ввезенных на таможенную территорию Украины без уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством при импорте таких средств, проводится при условии представления документов о внесении таких обязательных платежей (за исключением безвозмездно переданных конфискованных ТС и таких, которые согласно налоговому законодательству освобождены от их уплаты) - с внесением соответствующей записи в свидетельство о регистрации.
Зарегистрировать конфискованные транспортные средства можно в сервисных центрах МВД. При этом для минимизации времени получения услуги по регистрации авто можно предварительно зарегистрироваться в электронной очереди онлайн.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами (связанные со сменой владельца).
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