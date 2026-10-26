Як замінити пошкоджену зимову форму чи взуття: інструкція Міноборони

Що перевірити під час отримання зимової форми

Якщо дефект помітний ще під час отримання речового майна, про нього потрібно одразу повідомити працівника речового складу.

Перед тим як забрати форму або взуття, варто перевірити:

чи підходить розмір;

чи справні застібки та фурнітура;

чи немає пошкоджень швів, тканини та утеплення;

чи ціла підошва та чи надійно вона прикріплена до верху взуття;

чи є всі складові комплекту.

За наказом Міноборони №232 від 29 квітня 2016 року, речове майно видають відповідно до даних обміру військовослужбовця. Тому, якщо розмір не підходить, річ потрібно замінити ще під час видачі, до початку використання.

Що робити, якщо форма або взуття пошкодилися під час носіння

Якщо недолік з'явився вже під час використання, потрібно повідомити безпосереднього командира та звернутися до речової служби своєї військової частини.

Пошкоджену річ слід зберегти й надати для огляду. До цього не варто її викидати, розбирати, зрізати маркування або самостійно виконувати складний ремонт.

Не кожне пошкодження означає, що річ була неякісною. Причиною може бути природне зношення, механічне пошкодження, неправильний догляд або невідповідність виробу технічним вимогам. Причину мають встановити відповідальні посадові особи.

Як подати рапорт на заміну форми чи взуття

Для військовослужбовців у складі угруповань військ, які ведуть бойові дії, наказ №232 передбачає такий порядок:

військовослужбовець подає рапорт;

командир підрозділу додає клопотання;

рішення про заміну або видачу нового майна ухвалює командир військової частини чи установи.

У рапорті варто вказати назву речі та, якщо відомо, дату її отримання. Також потрібно описати дефект, зазначити, коли й за яких обставин він виник, і пояснити, чому річ більше не можна безпечно використовувати. Окремо слід попросити провести огляд і вирішити питання щодо ремонту або заміни.

Приклад рапорту:

"Прошу провести огляд виданих мені черевиків з високими берцями зимових у зв'язку з відшаруванням підошви та втратою захисту від вологи. Прошу за результатами огляду вирішити питання щодо ремонту або заміни взуття".

До рапорту можна додати фотографії пошкодження, але вони не замінюють огляду самої речі.

У військових частинах, які не входять до бойових угруповань, спочатку потрібно звернутися до безпосереднього командира та речової служби. Якщо усне звернення не допомогло, варто подати рапорт на ім'я командира військової частини.

Коли форму ремонтують, а коли замінюють

Наказ №232 передбачає поточний, середній і капітальний ремонт речового майна.

Невеликі пошкодження обмундирування військовослужбовець може усунути самостійно. Поточний ремонт взуття виконують позаштатні шевці підрозділів або самі військовослужбовці. Середній ремонт проводять у речових ремонтних майстернях військових частин чи підрозділів матеріального забезпечення.

Якщо ремонт не допоможе відновити захисні властивості речі або нею більше не можна користуватися, речова служба організовує огляд і оформлення необхідних документів. За потреби річ оглядає комісія, призначена командиром військової частини.

Акти та інші облікові документи оформлює військова частина, а не сам військовослужбовець.

Чи потрібно чекати завершення строку носіння

Для більшості основних елементів зимового комплекту за категорією 5 встановлено дворічний строк носіння. Це стосується зимових черевиків, куртки й штанів, костюма-утеплювача та білизни для холодної погоди. Для зимових рукавичок строк становить один рік.

Однак це не означає, що в кожному випадку потрібно чекати завершення цього строку.

У військових частинах, які входять до угруповань військ і безпосередньо ведуть бойові дії, строки носіння не встановлюються. Речі використовують до повного зношення. Якщо майно знищене або стало непридатним, його замінюють на нове.

Якщо речове майно особистого користування знищили або пошкодили під час виконання службового чи громадського обов'язку, наказ №232 також передбачає видачу нового майна.

У частинах, які не входять до бойових угруповань, наступну планову видачу проводять після завершення встановленого строку носіння. Якщо річ стала непридатною раніше, її стан і обставини пошкодження мають оцінити окремо.

Що робити, якщо підозрюєте виробничий дефект

Якщо підошва відшарувалася, шов розійшовся або зламалася фурнітура без очевидного механічного пошкодження, це може свідчити про виробничий дефект. Але остаточний висновок роблять після огляду.

У такому випадку варто:

зберегти річ і не видаляти маркування виробника;

сфотографувати пошкодження;

повідомити командира та речову службу;

надати річ для огляду;

зазначити в рапорті, коли саме проявився дефект.

Контроль відповідності речового майна технічним вимогам регулює також наказ Міноборони №375.

Взаємодією з постачальником та оформленням претензій щодо якості займаються уповноважені органи й військова частина. Самостійно звертатися до виробника військовослужбовцю не потрібно.

Чи потрібно повертати пошкоджену річ

Зимову форму та черевики, які належать до майна особистого користування, мобілізовані й військовослужбовці за контрактом отримують у власність. Водночас пошкоджену річ потрібно надати речовій службі для огляду й оформлення заміни. Викидати її до ухвалення рішення не можна.

Інвентарне майно залишається власністю Міноборони та підлягає обліку й поверненню, якщо правила забезпечення не передбачають винятків. До зимового комплекту як інвентарне майно належать, зокрема, утеплені бахіли.

Водночас під час звільнення в запас або відставку в особливий період утеплені бахіли залишаються у власності військовослужбовця. Це правило поширюється на всі категорії військовослужбовців, крім військовослужбовців базової військової служби.

Чи потрібно здавати конкретну річ після огляду, ремонту або заміни, повідомляє речова служба військової частини.

Куди звертатися, якщо питання не вирішується

Якщо річ непридатна, але питання її огляду або заміни не вирішується, військовослужбовець може: