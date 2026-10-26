Как заменить поврежденную зимнюю форму или обувь: инструкция Минобороны

Что проверить при получении зимней формы

Если дефект заметен еще при получении вещевого имущества, о нем нужно сразу уведомить работника вещевого склада.

Перед тем как забрать форму или обувь, следует проверить:

подходит ли размер;

исправны ли застежки и фурнитура;

нет ли повреждений швов, ткани и утепления;

или целая подошва и надежно ли она прикреплена к верху обуви;

есть ли все составляющие комплекта.

По приказу Минобороны №232 от 29 апреля 2016 года вещевое имущество выдают в соответствии с данными обмера военнослужащего. Поэтому если размер не подходит, вещь нужно заменить еще во время выдачи, до начала использования.

Что делать, если форма или обувь повредились во время ношения

Если недостаток возник уже при использовании, нужно сообщить непосредственному командиру и обратиться в вещевую службу своей воинской части.

Поврежденную вещь следует сохранить и предоставить для осмотра. До этого не следует ее выбрасывать, разбирать, срезать маркировку или самостоятельно выполнять сложный ремонт.

Не каждое повреждение означает, что вещь была некачественной. Причиной может быть естественный износ, механическое повреждение, неправильный уход или несоответствие изделия техническим требованиям. Причину должны установить ответственные должностные лица.

Как подать рапорт на замену формы или обуви

Для военнослужащих в составе группировок войск, ведущих боевые действия, приказ №232 предусматривает следующий порядок:

военнослужащий предоставляет рапорт;

командир подразделения добавляет ходатайство;

решение о замене или выдаче нового имущества принимает командир воинской части или учреждения.

В рапорте следует указать название вещи и, если известно, дату ее получения. Также нужно описать дефект, указать, когда и при каких обстоятельствах он возник, и объяснить, почему вещь больше нельзя безопасно использовать. Отдельно следует попросить провести осмотр и решить вопрос по ремонту или замене.

Пример рапорта:

"Прошу провести осмотр выданных мне ботинок с высокими зимними берцами в связи с отслоением подошвы и потерей защиты от влаги. Прошу по результатам осмотра решить вопрос по ремонту или замене обуви".

К рапорту можно добавить фотографии повреждения, но они не заменяют обзор самой вещи.

В воинских частях, не входящих в боевые группировки, сначала нужно обратиться к непосредственному командиру и вещевой службе. Если устное обращение не помогло, следует подать рапорт на имя командира воинской части.

Когда форму ремонтируют, а когда заменяют

Приказ №232 предусматривает текущий, средний и капитальный ремонт вещевого имущества.

Небольшие повреждения обмундирования военнослужащий может устранить самостоятельно. Текущий ремонт обуви выполняют внештатные сапожники подразделений или сами военнослужащие. Средний ремонт производится в вещевых ремонтных мастерских воинских частей или подразделений материального обеспечения.

Если ремонт не поможет восстановить защитные свойства вещи или ею больше нельзя пользоваться, вещевая служба организует осмотр и оформление необходимых документов. При необходимости вещь осматривает комиссия, назначенная командиром воинской части.

Акты и другие учетные документы оформляет воинская часть, а не военнослужащий.

Нужно ли ждать окончания срока ношения

Для большинства основных элементов зимнего комплекта по категории 5 установлен двухлетний срок ношения. Это касается зимних ботинок, куртки и брюк, костюма-утеплителя и белья для холодной погоды. Для зимних перчаток срок составляет один год.

Однако это не означает, что в каждом случае следует ожидать завершения этого срока.

В воинских частях, входящих в группировки войск и непосредственно ведущих боевые действия, сроки ношения не устанавливаются. Вещи используют до полного износа. Если имущество уничтожено или оказалось непригодным, его заменяют новым.

Если вещевое имущество личного пользования уничтожили или повредили при исполнении служебной или общественной обязанности, приказ №232 также предусматривает выдачу нового имущества.

В частях, не входящих в боевые группировки, следующую плановую выдачу производят по истечении установленного срока ношения. Если дело стало непригодным ранее, его состояние и обстоятельства повреждения должны быть оценены отдельно.

Что делать, если подозреваете производственный дефект

Если подошва отслоилась, шов разошелся или сломалась фурнитура без очевидного механического повреждения, это может свидетельствовать о производственном дефекте. Но окончательный вывод делают после осмотра.

В таком случае следует:

сохранить вещь и не удалять маркировку производителя;

сфотографировать повреждения;

сообщить командиру и вещевую службу;

предоставить вещь для осмотра;

указать в рапорте, когда именно проявился дефект.

Контроль соответствия вещевого имущества техническим требованиям также регулирует приказ Минобороны №375.

Взаимодействием с поставщиком и оформлением претензий по качеству занимаются уполномоченные органы и воинская часть. Самостоятельно обращаться к производителю военнослужащему не нужно.

Нужно ли возвращать поврежденную вещь

Зимнюю форму и ботинки, принадлежащие к имуществу личного пользования, мобилизованные и военнослужащие по контракту получают в собственность. В то же время, поврежденную вещь нужно предоставить вещевой службе для осмотра и оформления замены. Выбрасывать ее до принятия решения нельзя.

Инвентарное имущество остается собственностью Минобороны и подлежит учету и возврату, если правила обеспечения предусматривают исключений. К зимнему комплекту в качестве инвентарного имущества относятся, в частности, утепленные бахилы.

В то же время во время увольнения в запас или отставку в особый период утепленные бахилы остаются в собственности военнослужащего. Это правило распространяется на все категории военнослужащих, кроме военнослужащих базовой службы.

Следует ли сдавать конкретную вещь после осмотра, ремонта или замены, сообщает вещевая служба воинской части.

Куда обращаться, если вопрос не решается

Если вещь непригодна, но вопрос ее осмотра или замены не решается, военнослужащий может: