Як залишатися на зв’язку під час перебоїв з інтернетом: CEO Adaptis назвав варіанти

Після російської атаки 23 вересня проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств Києва та області. У таких умовах користувачам варто заздалегідь подбати про резервні способи підключення, зокрема мобільний інтернет, GPON або супутниковий зв’язок.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів співзасновник і CEO Adaptis Микола Калініченко .

Чому повербанк не завжди допоможе

Провайдери повідомили про пошкодження дата-центрів, а швидкість відновлення зв’язку, за словами Миколи Калініченка, залежить, зокрема, від стану обладнання за межами будинку.

У такій ситуації заряджений павербанк не допоможе відновити інтернет, якщо пошкодження сталося на вузлі провайдера.

Мобільний інтернет, як швидкий резерв

Поки фахівці ремонтують мережу, найшвидшим доступним варіантом може бути мобільний інтернет. Експерт радить спробувати роздати його з телефона, а якщо підключення нестабільне – перевірити іншого мобільного оператора.

Резервну SIM-картку або eSIM краще активувати заздалегідь і перевірити у квартирі чи офісі. Водночас під час масштабних перебоїв мобільні мережі також можуть бути перевантажені, тому наявність другої SIM-картки не гарантує стабільного доступу до інтернету.

Що варто знати про GRON

Для підготовки домашнього зв’язку Калініченко радить заздалегідь уточнити у провайдера, чи доступне підключення GPON та як забезпечується живлення його обладнання.

''GPON – це оптоволоконне підключення з пасивним проміжним обладнанням, яке не потребує електрики. Вдома зазвичай потрібно живити роутер та оптичний термінал, до якого під‘єднаний кабель'', – зазначив Микола Калініченко.

Таке підключення може допомогти залишатися онлайн під час відключень електроенергії. Водночас воно також залежить від справності лінії та роботи вузла провайдера.

Коли допоможе Wi-Fi Calling

Ще одним варіантом може стати Wi-Fi Calling. Функція стане у пригоді, якщо мобільний сигнал відсутній, але інтернет через Wi-Fi продовжує працювати. Вона дозволяє здійснювати дзвінки зі свого номера, однак її підтримка залежить від смартфона та мобільного оператора.

Якщо ж домашнє підключення втрачено через пошкодження дата-центру, активація Wi-Fi Calling не відновить інтернет.

Starlink як окремий резервний канал

Супутниковий інтернет можна розглядати як додаткове підключення, яке не використовує кабельну лінію місцевого провайдера, проте потребує попередньої підготовки.

''Для Starlink необхідні живлення та відкритий огляд неба, а сусідні будівлі чи дерева можуть переривати з’єднання. Тому перед придбанням потрібно перевірити місце встановлення, а після підключення – випробувати роботу термінала'', – пояснює експерт.

За словами експерта, резервний спосіб підключення краще налаштувати до виникнення аварійної ситуації. Це дасть змогу перевірити, чи підходить обраний варіант для конкретного будинку, квартири або офісу.