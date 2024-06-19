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Як Захід може завадити постачанню КНДР снарядів до Росії: думка експерта

Фото: Кім Чен Ин та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Північна Корея постачає Росії велику кількість снарядів, які країна-агресор використовує у війні проти України. Є два способи, як Захід може завадити цій співпраці.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, кілька років тому був момент, коли Захід міг "спокусити" Північну Корею економічними преференціями. Але можливістю не скористалися, і тепер важко сказати, як можна обірвати постачання зброї.

"Я бачу два способи. Перший - це працювати з Китаєм, щоб він впливав на Північну Корею та Росію", - сказав він.

Другий спосіб, за словами експерта, - давати Україні більше засобів для ведення контрбатарейної боротьби, щоб нівелювати поставки снарядів на фронт. І плюс блокувати співпрацю КНДР Та Росії.

"Тому, що на наших очах з'являється альянс, зокрема, проти Заходу", - зазначив Мусієнко.

 

КНДР постачає снаряди до Росії

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів.

За даними Держдепартаменту США, з вересня 2023 року Північ поставила Москві понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

А у лютому представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповідав, що КНДР передала РФ 1,5 млн артилерійських снарядів.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати та Південна Корея стурбовані ймовірним поглибленням військової співпраці між Росією та Північною Кореєю в контексті запланованого візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна 18-19 липня.

Сьогодні стало відомо, що у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін уклав договір про стратегічне партнерство з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Тексту поки немає, але багато ЗМІ пишуть про військовий альянс, оскільки документ передбачає взаємний захист.

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