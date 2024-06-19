Как Запад может помешать поставкам КНДР снарядов в Россию: мнение эксперта

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, несколько лет назад был момент, когда Запад мог "соблазнить" Северную Корею экономическими преференциями. Но возможностью не воспользовались, и теперь сложно сказать, как можно оборвать поставки оружия.

"Я вижу два способа. Первый - это работать с Китаем, чтобы он влиял на Северную Корею и Россию", - сказал он.

Второй способ, по словам эксперта, - давать Украине больше средств для ведения контрбатарейной борьбы, чтобы нивелировать поставки снарядов на фронт. И плюс блокировать сотрудничество КНДР и России.

"Потому что на наших глазах появляется альянс, в частности, против Запада", - отметил Мусиенко.