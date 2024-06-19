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Как Запад может помешать поставкам КНДР снарядов в Россию: мнение эксперта

Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Северная Корея поставляет России большое количество снарядов, которые страна-агрессор использует в войне против Украины. Есть два способа, как Запад может помешать этому сотрудничеству.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, несколько лет назад был момент, когда Запад мог "соблазнить" Северную Корею экономическими преференциями. Но возможностью не воспользовались, и теперь сложно сказать, как можно оборвать поставки оружия.

"Я вижу два способа. Первый - это работать с Китаем, чтобы он влиял на Северную Корею и Россию", - сказал он.

Второй способ, по словам эксперта, - давать Украине больше средств для ведения контрбатарейной борьбы, чтобы нивелировать поставки снарядов на фронт. И плюс блокировать сотрудничество КНДР и России.

"Потому что на наших глазах появляется альянс, в частности, против Запада", - отметил Мусиенко.

 

КНДР поставляет снаряды в Россию

Напомним, недавно Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить около 5 млн артиллерийских снарядов.

По данным Госдепартамента США, с сентября 2023 года Север поставил Москву более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

А в феврале представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказывал, что КНДР передала РФ 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты и Южная Корея обеспокоены возможным углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей в контексте запланированного визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июля.

Сегодня стало известно, что в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Текста пока нет, но многие СМИ пишут о военном альянсе, поскольку документ предусматривает взаимную защиту.

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