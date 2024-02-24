В ГУР назвали кількість артилерійських снарядів, які Росія отримала від КНДР

Північна Корея передала Російській Федерації півтора мільйони артилерійських боєприпасів. Більшість із них вироблені у другій половині ХХ століття і тому ненадійно працюють.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Росія не має достатніх виробничих потужностей для швидкого нарощування виробництва ракетної зброї. У минулому році росіяни просто виконали державне оборонне замовлення - виготовили близько двох мільйонів боєприпасів калібру 122 мм і 152 мм.

З огляду на ситуацію, Кремль звернувся за допомогою до Північної Кореї.

"На сьогоднішній день, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни із КНДР вже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребує перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР також додав, що Пхеньян передає Москві старі боєприпаси, а взамін просить Росію передати їй технології для виготовлення ракет і підводних човнів.

Однак найбільш небезпечним він назвав прохання КНДР передати технології для виробництва ядерної зброї.

"Найбільш основне тут для міжнародної спільноти - однозначно в КНДР просять технології, які стосуються ядерної зброї. І тут треба Росію до відповідальності закликати, тому що весь світ бореться за нерозповсюдження, а Росія відкрито починає працювати в цьому напрямку взамін на отримання додаткових боєприпасів, ракет та інших видів озброєння", - зазначив Скібіцький.

КНДР допомагає Росії ракетами

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

За оцінками української розвідки, армія РФ могла отримати з КНДР близько мільйона снарядів.

Днями представник США в КНДР Юнг Пак обговорив з представником КНР у справах Корейського півострова Лю Сяоміном військову співпрацю Росії та Північної Кореї.

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