Захід стурбований поглибленням зв'язків Росії та КНДР напередодні візиту Путіна, - ЗМІ

Сполучені Штати та Південна Корея стурбовані ймовірним поглибленням військової співпраці між Росією та Північною Кореєю в контексті запланованого візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні представники США та Південної Кореї висловлюють стурбованість налагодженням нового рівня співпраці між диктаторськими режимами.

Так, заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн провів екстрену телефонну розмову із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом. Під час діалогу Кім заявив, що візит Путіна не повинен призвести до посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Поділяючи занепокоєння глави МЗС Південної Кореї, Кемпбелл пообіцяв продовжити співпрацю для подолання потенційної регіональної нестабільності та викликів, які може викликати ця поїздка.

"Уважно стежачи за відповідними подіями, обидві сторони домовилися рішуче реагувати шляхом тісної співпраці на провокації Північної Кореї проти Південної Кореї та дії, що призводять до ескалації напруженості в регіоні", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Південної Кореї.

У середу, 12 червня, високопоставлений чиновник в адміністрації південнокорейського президента заявив, що Путін відвідає КНДР "найближчими днями". Російська газета "Ведомости" повідомила про візит диктатора до Північної Кореї та В'єтнаму "найближчими тижнями".

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився назвати дату або порядок денний імовірного візиту. Натомість він заявив, що право Росії розвивати тісніші зв'язки з Північною Кореєю не повинно ні в кого викликати сумнівів або побоювань.

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Кім Сон Гьон під час виступу в державних ЗМІ звинуватив Вашингтон у "серйозній політичній провокації, спрямованій на те, щоб заплямувати" імідж Північної Кореї. Так чиновник відреагував на засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації з правами людини у КНДР, що відбулося цього тижня.

Партнерство набирає обертів

Офіційні особи у Вашингтоні, Сеулі та Києві, а також незалежні експерти і спостерігачі ООН за санкціями заявили, що Росія використовувала ракети та артилерійські снаряди північнокорейського виробництва для атак на цілі в Україні.

Північна Корея і Росія заперечують угоди про постачання зброї, але пообіцяли поглиблювати співпрацю в усіх сферах, зокрема у військових відносинах.

Виступаючи в середу в аналітичному центрі Стімсон у Вашингтоні, Курт Кемпбелл сказав, що Сполучені Штати дуже добре розуміють, що Північна Корея надала Росії, і це, за його словами, має "суттєвий вплив на полі бою".

Водночас, за його словами, не зовсім зрозуміло, що саме Росія надала КНДР.

"Тверду валюту? Енергію? Чи це можливості, які дозволяють їм розвивати свої ядерні або ракетні продукти? Ми не знаємо. Але ми занепокоєні цим і уважно спостерігаємо", - сказав він.

У своїх свідченнях в березні у Конгресі директор Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що потреба в підтримці у війні проти України змусила Росію піти на деякі "довгоочікувані поступки" Північній Кореї, а також Китаю та Ірану "з потенціалом підриву, серед іншого, давно встановлених норм нерозповсюдження ядерної зброї".

Гейнс не деталізувала свою заяву, але посилання на послаблення норм нерозповсюдження, схоже, було попередженням про те, що Москва може надати Пхеньяну технології, пов'язані з військовою сферою.

"Ця зростаюча співпраця і готовність обмінюватися допомогою у військових, економічних, політичних і розвідувальних питаннях, посилює їхні індивідуальні можливості, допомагає їм підривати порядок, заснований на правилах, і дає їм певну ізоляцію від міжнародного тиску", - сказала вона.

Водночас, за оцінками американської розвідки, відносини між РФ і КНДР залишатимуться "далекими" від формального альянсу, адже вузькопартійні інтереси і настороженість одне до одного, скоріш за все, будуть обмежувати їхню співпрацю.