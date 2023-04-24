Як з'ясувати, що на полицях магазинів товари з Росії і Білорусі: відповідь Мінцифри
Українці можуть визначити, що на полицях магазинів розташовані товари з Росії і Білорусі за штрих кодом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
"Навіть один товар з Росії чи Білорусі - це фінансування ворога. Тож будьте пильними", - йдеться у повідомленні.
Для українців підготували поради для перевірки походження компаній. Вони допоможуть визначити:
- Чи має компанія російське або білоруське коріння;
- Чи присутній міжнародний бренд на ринках країн-агресорів.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати маркування товарів працюючих у Росії іноземних компаній.
Оскільки Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти Росії, Литва пропонує розділити санкції проти "Росатому" на частини й ухвалити рішення щодо кожної з них окремо.
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