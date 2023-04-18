Литва запропонувала ЄС поетапно вводити санкції проти "Росатома"

Оскільки Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти Росії, Литва пропонує розділити санкції проти "Росатома" на частини й ухвалити рішення щодо кожної з них окремо.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verslo zinios .

"Ми і раніше представляли "Росатом" як компанію, але не отримали підтримки через дуже принципове вето кількох країн. Тепер ми деталізували нашу пропозицію, іншими словами, ми розділили пропозицію на, я думаю, сім частин", - заявив він.

Міністр сказав, що пропозиція про санкції проти російської ядерної корпорації "Росатом" побудована за "цибулевим принципом".

"Можна зняти шкірку і залишити стільки санкцій, скільки вдасться узгодити. В ідеалі ми повинні домовитися щодо всіх семи заходів, які ми могли б санкціонувати: члени правління, нові контракти. Але якщо ви не домовитеся щодо одного, ви можете відокремити його і дотримуватися якогось меншого, компромісного варіанту", - наголосив Ландсбергіс.

За словами міністра, ухвалення навіть одного обмежувального заходу було б "кроком уперед".

"Ми не збираємося відступати, ми шукаємо компроміс, ми мобілізуємо компроміс", - сказав він.