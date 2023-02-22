Зеленський доручив опрацювати маркування товарів працюючих в Росії іноземних компаній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на петицію .

У петиції йшла мова, що частина іноземних компаній зберегли присутність на російському ринку, вони досі залишаються лідерами у своїх сегментах на українському ринку. Президенту запропонували зобов'язати такі компанії маркувати товари, що імпортуються в Україну, особливою міткою.

"Економічна присутність міжнародних компаній в РФ збільшує

фінансово-економічні ресурси держави-агресора, що використовуються для

ведення злочинної війни проти України. Застосування в межах правового поля інструментів щодо спонукання іноземних суб’єктів господарювання до припинення економічних зв’язків з РФ є частиною комплексної роботи державних інституцій та громадянського суспільства з метою наближення нашої перемоги", - йдеться у відповіді.

Зеленський доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю забезпечити опрацювання порушених в електронній петиції питань відповідно до компетенції.