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Как выяснить, что на полках магазинов товары из России и Беларуси: ответ Минцифры

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Понедельник 24 апреля 2023 05:46
Как выяснить, что на полках магазинов товары из России и Беларуси: ответ Минцифры Фото: Магазин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы могут определить, что на полках магазинов расположены товары из России и Беларуси по штрих-коду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Даже один товар из России или Беларуси - это финансирование врага. Поэтому будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Для украинцев подготовили советы по проверке происхождения компаний. Они помогут определить:

  • Имеет ли компания российские или белорусские корни;
  • Присутствует международный бренд на рынках стран-агрессоров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать маркировку товаров работающих в России иностранных компаний.

Поскольку Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, Литва предлагает разделить санкции против "Росатома" на части и принять решение по каждой из них в отдельности.

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