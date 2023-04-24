Как выяснить, что на полках магазинов товары из России и Беларуси: ответ Минцифры

Украинцы могут определить, что на полках магазинов расположены товары из России и Беларуси по штрих-коду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Дію ".

"Даже один товар из России или Беларуси - это финансирование врага. Поэтому будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Для украинцев подготовили советы по проверке происхождения компаний. Они помогут определить: