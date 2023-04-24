Как выяснить, что на полках магазинов товары из России и Беларуси: ответ Минцифры
Украинцы могут определить, что на полках магазинов расположены товары из России и Беларуси по штрих-коду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
"Даже один товар из России или Беларуси - это финансирование врага. Поэтому будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Для украинцев подготовили советы по проверке происхождения компаний. Они помогут определить:
- Имеет ли компания российские или белорусские корни;
- Присутствует международный бренд на рынках стран-агрессоров.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать маркировку товаров работающих в России иностранных компаний.
Поскольку Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, Литва предлагает разделить санкции против "Росатома" на части и принять решение по каждой из них в отдельности.
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