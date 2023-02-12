Як їздити в туман: рятувальники дали водіям поради

У туманну погоду водіям рекомендують знизити швидкість та уникати різких маневрів на дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як правило, туман з'являється через охолодження теплого повітря. У нашій країні це природне явище спостерігається здебільшого з жовтня до квітня.
Через гіршу видимість у туманні дні водіям рекомендується:
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало прогноз погоди до кінця лютого.
До того ж, синоптики розповіли, чи варто очікувати на ранню весну.
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