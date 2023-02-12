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Как ездить в туман: спасатели дали водителям советы

Фото: спасатели дали водителям советы по поведению во время тумана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В туманную погоду водителям рекомендуют снизить скорость и избегать резких маневров на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как правило, туман появляется из-за охлаждения теплого воздуха. В нашей стране это природное явление наблюдается в основном с октября по апрель.

Из-за худшей видимости в туманные дни водителям рекомендуется:

  • снизить скорость движения, пользоваться противотуманными фарами и ближним светом фар;
  • соблюдать безопасную дистанцию от других автомобилей;
  • при остановках включать аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге, в частности обгона;
  • следить за чистотой лобового стекла и открывать окна, чтобы стекло не запотевало.

Напомним, РБК-Украина публиковало прогноз погоды до конца февраля.

К тому же, синоптики рассказали, стоит ли ожидать ранней весны.

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