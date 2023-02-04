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Чи очікувати на ранню весну: прогноз Укргідрометцентру

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Україна, Субота 04 лютого 2023 12:50
Чи очікувати на ранню весну: прогноз Укргідрометцентру Фото: погода в Україні буде морозною в найближчий тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найближчими днями в Україні встановиться морозна погода. Очікувати на ранню весну поки що не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Укргідрометцентру Наталю Птуху.

За її словами, офіційні прогнози щодо весни з’являться за тиждень-два.

"Але можу особисто сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто", - сказала синоптик.

Птуха повідомила, що вже цього тижня час від часу по території України спостерігалися невеликі опади - мокрий сніг у поєднанні з дощем. В нічні години практично по всій території України була мінусова температура, але денні години місцями зберігалася плюсова температура.

"Починаючи з цих вихідних температура по всій Україні буде знижуватися і знову набувати морозних значень: морози будуть як вночі, так і в денні години. Вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічні години та 0-6 морозу в денні", - сказала вона.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі РБК-Україна сказала, що холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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