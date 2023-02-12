Як їздити в туман: рятувальники дали водіям поради

У туманну погоду водіям рекомендують знизити швидкість та уникати різких маневрів на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як правило, туман з'являється через охолодження теплого повітря. У нашій країні це природне явище спостерігається здебільшого з жовтня до квітня.

Через гіршу видимість у туманні дні водіям рекомендується:

знизити швидкість руху, користуватися протитуманними фарами та ближнім світлом фар;

тримати безпечну дистанцію від інших автомобілей;

під час зупинок вмикати аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі, зокрема, обгону;

стежити за чистотою лобового скла та відкривати вікна, щоб скло не запотівало.

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