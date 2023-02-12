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Як їздити в туман: рятувальники дали водіям поради

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Неділя 12 лютого 2023 08:30
Як їздити в туман: рятувальники дали водіям поради Фото: рятувальники дали водіям поради щодо поведінки під час туману (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У туманну погоду водіям рекомендують знизити швидкість та уникати різких маневрів на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як правило, туман з'являється через охолодження теплого повітря. У нашій країні це природне явище спостерігається здебільшого з жовтня до квітня.

Через гіршу видимість у туманні дні водіям рекомендується:

  • знизити швидкість руху, користуватися протитуманними фарами та ближнім світлом фар;
  • тримати безпечну дистанцію від інших автомобілей;
  • під час зупинок вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі, зокрема, обгону;
  • стежити за чистотою лобового скла та відкривати вікна, щоб скло не запотівало.

Як їздити в туман: рятувальники дали водіям поради

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало прогноз погоди до кінця лютого.

До того ж, синоптики розповіли, чи варто очікувати на ранню весну.

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