Как ездить в туман: спасатели дали водителям советы

В туманную погоду водителям рекомендуют снизить скорость и избегать резких маневров на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как правило, туман появляется из-за охлаждения теплого воздуха. В нашей стране это природное явление наблюдается в основном с октября по апрель.

Из-за худшей видимости в туманные дни водителям рекомендуется:

снизить скорость движения, пользоваться противотуманными фарами и ближним светом фар;

соблюдать безопасную дистанцию от других автомобилей;

при остановках включать аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге, в частности обгона;

следить за чистотой лобового стекла и открывать окна, чтобы стекло не запотевало.

Напомним, РБК-Украина публиковало прогноз погоды до конца февраля.

К тому же, синоптики рассказали, стоит ли ожидать ранней весны.

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