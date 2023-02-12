Как ездить в туман: спасатели дали водителям советы
Фото: спасатели дали водителям советы по поведению во время тумана (Виталий Носач, РБК-Украина)
В туманную погоду водителям рекомендуют снизить скорость и избегать резких маневров на дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как правило, туман появляется из-за охлаждения теплого воздуха. В нашей стране это природное явление наблюдается в основном с октября по апрель.
Из-за худшей видимости в туманные дни водителям рекомендуется:
- снизить скорость движения, пользоваться противотуманными фарами и ближним светом фар;
- соблюдать безопасную дистанцию от других автомобилей;
- при остановках включать аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге, в частности обгона;
- следить за чистотой лобового стекла и открывать окна, чтобы стекло не запотевало.
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