Як їздити безпечно у дощ: поради від патрульної поліції

Якщо плануєте вирушати в дорогу на автомобілі, врахуйте кілька рекомендацій, щоб подорож у складних погодних умовах пройшла безпечно:

увімкніть ближнє світло фар для кращої видимості;

дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції між вашим автомобілем та іншими транспортними засобами;

обирайте швидкість, яка відповідає дорожнім умовам;

якщо потрібно зупинитися, знижуйте швидкість поступово;

уникайте різких маневрів. Якщо дощ настільки сильний, що ви втрачаєте з поля зору інші транспортні засоби, зупиніться на узбіччі та обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію.

За несприятливих погодних умов важливо пам’ятати:

видимість суттєво погіршується.

гальмівний шлях автомобіля значно збільшується.

різкі маневри можуть спричинити занос транспортного засобу.

Якщо під час руху ви помітили, що хтось через негоду опинився у складній ситуації та потребує допомоги, не залишайтеся байдужими. За необхідності телефонуйте до поліції за номером 102.