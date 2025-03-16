Як їздити безпечно у дощ: поради від патрульної поліції

Їзда під час дощу вимагає особливої обережності, адже мокра дорога значно збільшує ризик аварійних ситуацій. Щоб зменшити небезпеку, водіям слід враховувати погодні умови та дотримуватися ключових правил безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку патрульної поліції Волинської області.
Якщо плануєте вирушати в дорогу на автомобілі, врахуйте кілька рекомендацій, щоб подорож у складних погодних умовах пройшла безпечно:
За несприятливих погодних умов важливо пам’ятати:
Якщо під час руху ви помітили, що хтось через негоду опинився у складній ситуації та потребує допомоги, не залишайтеся байдужими. За необхідності телефонуйте до поліції за номером 102.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні торік посилили контроль за іспитами на водійські права.
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