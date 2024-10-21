МВС посилило контроль за іспитами на водійські права: що змінилося

В Україні посилено контроль за іспитами на водійські права. Ключові зміни стосуються відео- та аудіофіксації та спрямовані на забезпечення прозорості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Зазначається, що стартував проект з 1 червня 2023 року. Впроваджено відео та аудіофіксацію у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській області і стосуються як теоретичної, так і практичної частини іспитів.

Нововведення спрямовані на боротьбу з корупцією у процесі видачі водійських посвідчень, яка раніше була можливою через брак належних засобів контролю в сервісних центрах МВС.

Ключові зміни:

Теоретичні іспити: Для уникнення порушень під час складання теоретичних іспитів було запроваджено відеофіксацію на чотири відеокамери, які покривають усі кути приміщення, разом із мікрофоном. Це усуває можливість появи так званих "сліпих зон", де екзаменатори чи кандидати могли б впливати на результати.

Практичні іспити: Для водіїв категорії B (легкові автомобілі) запроваджено відеофіксацію на 360 градусів, яка охоплює руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора. В салоні автомобіля також ведеться аудіозапис розмов. Всі записи з камер автоматично завантажуються на сервер, що унеможливлює будь-який вплив екзаменаторів на результати іспиту.

Крім технічних змін, скасовано обмеження на кількість спроб складання практичного іспиту, а також дозволено самостійне вивчення теоретичного матеріалу. Ці зміни є частиною ширшої реформи, яка має на меті зробити процес отримання водійських прав більш доступним та справедливим.