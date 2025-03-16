Как ездить безопасно в дождь: советы от патрульной полиции

Езда во время дождя требует особой осторожности, ведь мокрая дорога значительно увеличивает риск аварийных ситуаций. Чтобы уменьшить опасность, водителям следует учитывать погодные условия и соблюдать ключевые правила безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу патрульной полиции Волынской области.
Если планируете отправляться в дорогу на автомобиле, учтите несколько рекомендаций, чтобы путешествие в сложных погодных условиях прошло безопасно:
При неблагоприятных погодных условиях важно помнить:
Если во время движения вы заметили, что кто-то из-за непогоды оказался в сложной ситуации и нуждается в помощи, не оставайтесь равнодушными. При необходимости звоните в полицию по номеру 102.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в прошлом году усилили контроль за экзаменами на водительские права.
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