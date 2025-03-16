Как ездить безопасно в дождь: советы от патрульной полиции

Если планируете отправляться в дорогу на автомобиле, учтите несколько рекомендаций, чтобы путешествие в сложных погодных условиях прошло безопасно:

включите ближний свет фар для лучшей видимости;

соблюдайте безопасный интервал и дистанцию между вашим автомобилем и другими транспортными средствами;

выбирайте скорость, которая соответствует дорожным условиям;

если нужно остановиться, снижайте скорость постепенно;

избегайте резких маневров. Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду другие транспортные средства, остановитесь на обочине и обязательно включите аварийную сигнализацию.

При неблагоприятных погодных условиях важно помнить:

видимость существенно ухудшается.

тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

резкие маневры могут привести к заносу транспортного средства.

Если во время движения вы заметили, что кто-то из-за непогоды оказался в сложной ситуации и нуждается в помощи, не оставайтесь равнодушными. При необходимости звоните в полицию по номеру 102.