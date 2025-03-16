Як їздити безпечно у дощ: поради від патрульної поліції

Їзда під час дощу вимагає особливої обережності, адже мокра дорога значно збільшує ризик аварійних ситуацій. Щоб зменшити небезпеку, водіям слід враховувати погодні умови та дотримуватися ключових правил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку патрульної поліції Волинської області.

Якщо плануєте вирушати в дорогу на автомобілі, врахуйте кілька рекомендацій, щоб подорож у складних погодних умовах пройшла безпечно:

увімкніть ближнє світло фар для кращої видимості;

дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції між вашим автомобілем та іншими транспортними засобами;

обирайте швидкість, яка відповідає дорожнім умовам;

якщо потрібно зупинитися, знижуйте швидкість поступово;

уникайте різких маневрів. Якщо дощ настільки сильний, що ви втрачаєте з поля зору інші транспортні засоби, зупиніться на узбіччі та обов’язково увімкніть аварійну сигналізацію.

За несприятливих погодних умов важливо пам’ятати:

видимість суттєво погіршується.

гальмівний шлях автомобіля значно збільшується.

різкі маневри можуть спричинити занос транспортного засобу.

Якщо під час руху ви помітили, що хтось через негоду опинився у складній ситуації та потребує допомоги, не залишайтеся байдужими. За необхідності телефонуйте до поліції за номером 102.