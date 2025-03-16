Как ездить безопасно в дождь: советы от патрульной полиции
Езда во время дождя требует особой осторожности, ведь мокрая дорога значительно увеличивает риск аварийных ситуаций. Чтобы уменьшить опасность, водителям следует учитывать погодные условия и соблюдать ключевые правила безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу патрульной полиции Волынской области.
Если планируете отправляться в дорогу на автомобиле, учтите несколько рекомендаций, чтобы путешествие в сложных погодных условиях прошло безопасно:
- включите ближний свет фар для лучшей видимости;
- соблюдайте безопасный интервал и дистанцию между вашим автомобилем и другими транспортными средствами;
- выбирайте скорость, которая соответствует дорожным условиям;
- если нужно остановиться, снижайте скорость постепенно;
- избегайте резких маневров. Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду другие транспортные средства, остановитесь на обочине и обязательно включите аварийную сигнализацию.
При неблагоприятных погодных условиях важно помнить:
- видимость существенно ухудшается.
- тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.
- резкие маневры могут привести к заносу транспортного средства.
Если во время движения вы заметили, что кто-то из-за непогоды оказался в сложной ситуации и нуждается в помощи, не оставайтесь равнодушными. При необходимости звоните в полицию по номеру 102.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в прошлом году усилили контроль за экзаменами на водительские права.
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