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Как ездить безопасно в дождь: советы от патрульной полиции

Воскресенье 16 марта 2025 18:57
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Как ездить безопасно в дождь: советы от патрульной полиции Иллюстративное фото: в полиции объяснили, как безопасно ездить в дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Езда во время дождя требует особой осторожности, ведь мокрая дорога значительно увеличивает риск аварийных ситуаций. Чтобы уменьшить опасность, водителям следует учитывать погодные условия и соблюдать ключевые правила безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу патрульной полиции Волынской области.

Если планируете отправляться в дорогу на автомобиле, учтите несколько рекомендаций, чтобы путешествие в сложных погодных условиях прошло безопасно:

  • включите ближний свет фар для лучшей видимости;
  • соблюдайте безопасный интервал и дистанцию между вашим автомобилем и другими транспортными средствами;
  • выбирайте скорость, которая соответствует дорожным условиям;
  • если нужно остановиться, снижайте скорость постепенно;
  • избегайте резких маневров. Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду другие транспортные средства, остановитесь на обочине и обязательно включите аварийную сигнализацию.

При неблагоприятных погодных условиях важно помнить:

  • видимость существенно ухудшается.
  • тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.
  • резкие маневры могут привести к заносу транспортного средства.

Если во время движения вы заметили, что кто-то из-за непогоды оказался в сложной ситуации и нуждается в помощи, не оставайтесь равнодушными. При необходимости звоните в полицию по номеру 102.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в прошлом году усилили контроль за экзаменами на водительские права.

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